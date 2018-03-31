برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية دليل وحدتهم

قال النائب محمد العقاد، إن مشاركة جميع أطياف المصريين في الانتخابات الرئاسية دليل قاطع لا يدع مجالًا للشك على أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وأن أصحاب الدعوات الهدامة أيقنوا بعد الحشود الانتخابية أنهم لا وزن لهم وأن الشارع أيقن حقيقة هؤلاء الممولين من الخارج.





وأوضح "العقاد"، فى بيان صحفى له، أن جميع الوكالات الأجنبية أشادت بالانتخابات المصرية وشفافيتها ونزاهتها وتصدرت جميع عناوين الصحف العالمية، وأن الموضوع ليس مجرد انتخاب ولكنه يحمل العديد من الرسائل، أولها أن المصريين خلف زعيمهم وقائدهم لاستكمال سلسلة الإنجازات.



