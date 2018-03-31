أطعمة تعالج التهاب المفاصل

كشف موقع "power of positivity” عن بعض الأطعمة التي تعمل على وقاية الجسم من آلام المفاصل.. وهي:



1-التفاح

يحتوي التفاح على فيتامينات ومعادن مهمة مفيدة للعظام وللجسم بشكل عام، ويحتوي التفاح على أكاسيد مضادة تحارب البكتيريا داخل الجسم.



2-اللوز

يعتبر اللوز من أنواع المكسرات الغنية بالزنك الذي يعمل على تعزيز نمو الغضروف ويساعد على الحد من آلام المفاصل بسبب الفيتامينات التي يتكون منها.



3-الأسماك

تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 الذي يعمل على تنشيط الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء ويحد من آلام الفاصل.



4-البيض

يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها العظام بالجسم، التي قد تجنبك الإصابة بآلام المفاصل والأمراض المشابهة.

