أطعمة تعالج التهاب المفاصل
السبت 31/مارس/2018 - 02:25 م
كشف موقع "power of positivity” عن بعض الأطعمة التي تعمل على وقاية الجسم من آلام المفاصل.. وهي:
1-التفاح
يحتوي التفاح على فيتامينات ومعادن مهمة مفيدة للعظام وللجسم بشكل عام، ويحتوي التفاح على أكاسيد مضادة تحارب البكتيريا داخل الجسم.
2-اللوز
يعتبر اللوز من أنواع المكسرات الغنية بالزنك الذي يعمل على تعزيز نمو الغضروف ويساعد على الحد من آلام المفاصل بسبب الفيتامينات التي يتكون منها.
3-الأسماك
تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 الذي يعمل على تنشيط الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء ويحد من آلام الفاصل.
4-البيض
يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها العظام بالجسم، التي قد تجنبك الإصابة بآلام المفاصل والأمراض المشابهة.