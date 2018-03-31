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أطعمة تعالج التهاب المفاصل

السبت 31/مارس/2018 - 02:25 م
صدى البلد
مريم صليب
كشف موقع "power of positivity” عن بعض الأطعمة التي تعمل على وقاية الجسم من آلام المفاصل.. وهي:

1-التفاح
يحتوي التفاح على فيتامينات ومعادن مهمة مفيدة للعظام وللجسم بشكل عام، ويحتوي التفاح على أكاسيد مضادة تحارب البكتيريا داخل الجسم.

2-اللوز
يعتبر اللوز من أنواع المكسرات الغنية بالزنك الذي يعمل على تعزيز نمو الغضروف ويساعد على الحد من آلام المفاصل بسبب الفيتامينات التي يتكون منها.

3-الأسماك
تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 الذي يعمل على تنشيط الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء ويحد من آلام الفاصل.

4-البيض
يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها العظام بالجسم، التي قد تجنبك الإصابة بآلام المفاصل والأمراض المشابهة.

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