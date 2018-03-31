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منوعات

اختراق حساب 150 مليون مستخدم لـ«تطبيق رياضي»

السبت 31/مارس/2018 - 02:32 م
تطبيق MyFitnessPal
تطبيق "MyFitnessPal
أماني إبراهيم
أزمات متكررة بسبب اختراق بيانات مستخدمي التطبيقات على أجهزة الأندرويد، والحساب الشخصي لمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، ومؤخرا استهدف قراصنة إلكترونيين تطبيق في مجال"اللياقة البدنية"، وتمت سرقة بيانات شخصية لـ150 مليون مستخدم،.

قالت شركة "أندر آرمر" الأمريكية، المالكة لتطبيق ""MyFitnessPal" إنه تم سرقة عناوين البريد الإلكتروني، وكلمات السر، وأسماء المستخدمين لهذا التطبيق، وفقًا لـ"BBC".

وأكد المسئولون عن التطبيق في الشركة، أن عملية الاختراق حدثت رغم قوة كلمات السر، وكان ذلك في أواخر فبراير الماضي، ولكن لم يتم اكتشاف الأمر إلا في 25 مارس، واتخذت الشركة إجراءات سريعة، لتحديد طبيعة ومدى المشكلة، وتم تحذير المستخدمين مما حدث.

يذكر أن تطبيق "MyFitnessPal" يساعد على متابعة الأنظمة الغذائية، وبرامج التمارين الرياضية لمستخدميه.

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