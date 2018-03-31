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أخبار العالم

اللجنة الأمنية بديالي العراقية: الحشد الشعبي في حالة استنفار قصوى

السبت 31/مارس/2018 - 02:31 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى ،عبد الخالق العزاوي، اليوم /السبت/ أن الحشد العشائري في ناحية العظيم شمال المحافظة في حالة استنفار قصوى بسبب نشاط تنظيم "داعش" في صلاح الدين .

وشدد العزاوي وفقا لقناة (السومرية نيوز) - على ضرورة شن عملية عسكرية لإنهاء وجود داعش على حدود ديالى مع صلاح الدين لتأمين القرى والمناطق المحررة لافتا إلى أن تكرار مسلسل الهجمات عليها مؤشر سلبي".

وأضاف العزاوي، أن قرى العظيم في حالة إنذار على مدار الساعة ، مشيرا إلى ضرورة تغطية تلك الأجواء بالطيران الحربي نظرا لأن حركة "داعش" لم تقتصر على الليل، بل لديه نشاط واضح خلال النهار ويمكن رؤية تحركاته عن بعد.

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