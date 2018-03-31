مصر تسدد التزامات خارجية بقيمة 3.1 مليارات دولار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي التغيير في التزامات البنك مع العالم الخارجى، ليحقق سدادًا للخارج، بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2017 /2018 مقابل صافى استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.





وارتفع صافى التحويلات الجارية وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكان هو المحرك الثانى من حيث الأهمية في قيادة الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية، ففى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، ارتفع صافى التحويلات الجارية إلى نحو 13.1 مليار دولار مقارنة بـــ 10.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، أي بقيمة ارتفاع بلغت 3 مليارات دولار تقريبا.





وإضافة إلى ذلك فإن قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهم بشكل أساسي في دعم التعافي في مصادر الدخل القومى الرئيسية وساهم الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية مقارنة بقيمة الواردات السلعية في انخفاض صافي الواردات السلعية بقيمة 268.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة.