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رياضة

ليفربول يتأخر أمام كريستال بالاس.. والحكم يلغي هدفا للريدز ..فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 02:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
كتب - خالد طلعت
تقدم فريق كريستال بالاس، على ضيفه فريق ليفربول بهدف دون مقابل، مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة حاليًا ضمن مباريات المرحلة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول في خط الهجوم برفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول سجل منها اللاعب الصربي لوكا ميليفوجيفيتش هدف التقدم لكريستال بالاس.

وفي الدقيقة 30 سجل المهاجم السنغالي هدفا لليفربول بضربة رأس ، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

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