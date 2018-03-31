محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشم النسيم

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن بدء جميع أجهزة المحافظة استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، موضحًا أنه تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقة استعدادًا لاستقبال شم النسيم.



وأشار الشعراوي إلى أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة، الطب البيطري، شرطة التموين، البيئة، والمسطحات لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الإفراج الصحي وسحب عينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والالبان والاسماك، بالإضافة الى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الأدوية والامصال بها خاصة ما هو مخصص لحالات التسمم لا قدر الله.



وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يوجد تمركز لسيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لأية طوارئ، قيام شرطة المسطحات المواجهة والتصدي للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهري منعا للحوادث، استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع أية طوارئ.



وأكد الشعراوي، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد، مضيفًا إلى قيام قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع أية أعطال تلبية للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال أعياد الربيع.



وأشار إلى، أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة في أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه التجاوب الفوري مع الطوارئ، فضلا عن قيام ادارة المرور مع ادارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين فورًا.

