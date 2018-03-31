ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

135 مليون دولار حجم التبادل بين مصر و «دول أغادير» في يناير

السبت 31/مارس/2018 - 02:31 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير والتي تضم" الأردن، المغرب، تونس، فلسطين، لبنان" خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى ١٣٥ مليون دولار مقابل ١١٢ مليون دولار خلال يناير ٢٠١7، لتحقق نسبة زيادة بمقدار ١٧٪، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير، إن الميزان التجاري بين مصر ودول أغادير يصب لصالح مصر بقيمة ٨١ مليون دولار خلال يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول اتفاقية أغادير لتصل إلى ١٠٨ ملايين دولار مقابل ٧٤ مليون دولار خلال يناير ٢٠١٧، لتحقق نسبة زيادة ٣٤٪ خلال يناير الماضي.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتفاقية ارتفاعا خلال ٢٠١٧ لتصل إلى 1.187 مليار دولار مقابل 997 مليون دولار خلال ٢٠١٦ بارتفاع ١٩٪.

وانخفضت قيمة واردات مصر غير البترولية من دول اتفاقية أغادير خلال يناير الماضي بنسبة ٢٨.٩٪ تسجل نحو ٢٧ مليون دولار مقابل ٣٨ مليون دولار خلال يناير ٢٠١٧.

وكانت الواردات المصرية غير البترولية من دول أغادير قد تراجعت لتسجل نحو ٢٢٨ مليون دولار خلال ٢٠١٧ مقابل ٥٤٩ مليون دولار خلال ٢٠١٦ بانخفاض ٤٧.٥٪.

موضوعات متعلقة

انخفاض فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية بقيمة 1.04 مليار دولار خلال 7 أشهر

الصادرات والواردت: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ15.4 مليار دولار

تراجع فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية لـ48 مليار دولار في 8 أشهر

«التمثيل التجاري»: ارتفاع حركة التجارة بين مصر واليونان لـ894.53 مليون يورو في 9 أشهر

تقرير: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.428 مليار دولار خلال 10 شهور

20.284 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في 11 شهرا

ترشيحاتنا

أزمة الـ100 مليون جنيه تضرب الزمالك بقوة.. الفرق الرياضية تطالب بالمستحقات.. المجلس يرفض الوصاية.. اللجنة تتنظر كشوفا رسمية.. والوزير يرد على «فيس بوك»

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

السفير العراقى لـ «صدى البلد»: أسباب مالية وراء منع طائرة مصرية من الهبوط فى مطار بغداد

اليابان تحذر: كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخي من تحت الأرض

الأرصاد تحذر من عودة العاصفة الترابية.. فيديو

الحكومة: منطقة نويبع تساهم في إعادة إعمار العراق وسوريا

«ميرتس» يطالب بالتحقيق في اعتداءات إسرائيل الدامية على الفلسطينيين

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "كايلا".. صور

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

مصر تسدد التزامات خارجية بقيمة 3.1 مليارات دولار

خطأ غريب للجنة الحكام الإماراتية في مباراة بني ياس وخورفكان

الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد يكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس.. صورة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

فيديو

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو
الأرصاد تحذر من عودة العاصفة الترابية.. فيديو
ليفربول يتأخر أمام كريستال بالاس.. والحكم يلغي هدفا للريدز ..فيديو
طريقة تخليل الليمون المعصفر لتقديمه على موائد رمضان في «سفرة وطبلية»
شاهد.. طريقة عمل الأرز المعمر الحادق والحلو في «سفرة وطبلية»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟