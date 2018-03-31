135 مليون دولار حجم التبادل بين مصر و «دول أغادير» في يناير

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير والتي تضم" الأردن، المغرب، تونس، فلسطين، لبنان" خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى ١٣٥ مليون دولار مقابل ١١٢ مليون دولار خلال يناير ٢٠١7، لتحقق نسبة زيادة بمقدار ١٧٪، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وقال التقرير، إن الميزان التجاري بين مصر ودول أغادير يصب لصالح مصر بقيمة ٨١ مليون دولار خلال يناير الماضي.



وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول اتفاقية أغادير لتصل إلى ١٠٨ ملايين دولار مقابل ٧٤ مليون دولار خلال يناير ٢٠١٧، لتحقق نسبة زيادة ٣٤٪ خلال يناير الماضي.



وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتفاقية ارتفاعا خلال ٢٠١٧ لتصل إلى 1.187 مليار دولار مقابل 997 مليون دولار خلال ٢٠١٦ بارتفاع ١٩٪.



وانخفضت قيمة واردات مصر غير البترولية من دول اتفاقية أغادير خلال يناير الماضي بنسبة ٢٨.٩٪ تسجل نحو ٢٧ مليون دولار مقابل ٣٨ مليون دولار خلال يناير ٢٠١٧.



وكانت الواردات المصرية غير البترولية من دول أغادير قد تراجعت لتسجل نحو ٢٢٨ مليون دولار خلال ٢٠١٧ مقابل ٥٤٩ مليون دولار خلال ٢٠١٦ بانخفاض ٤٧.٥٪.