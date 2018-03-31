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برلمان

برلماني: مصر تبدأ المرحلة الأخيرة من البناء والحصاد

السبت 31/مارس/2018 - 02:35 م
النائب سلامة الجوهرى
النائب سلامة الجوهرى
أمينة الدسوقى
قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه بنهاية الانتخابات وإعلان نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ مصر في مرحلة جديدة وأخيرة من استكمال بناء الدولة.

وأضاف "الجوهري" فى بيان له، أن المشهد الانتخابي والمشاركة المرتفعة تعكس الصورة الحضارية والوعي الموجود لدى الشعب المصري الذي اعتاد أن يبهرنا في كل تحدي يتعلق ببناء مصر.

وفي سياق متصل أشار "الجوهري"، إلى أن العالم كله شهد بنزاهة وحضارية مشهد الانتخابات في مصر، وهو ما أكدته تصريحات كافة البعثات الدولية المراقبة سواء وفد الكونجرس، أو وفد الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء الأفريقية، لافتا إلى أن هذا هو ما يليق بمصر وشعبها.

وتابع :" الآن ننطلق لمرحلة جديدة من استكمال البناء تحت قيادة الرئيس السيسى، ومرحلة الحصاد لكل الجهود التى تم بذلها خلال السنوات الماضية، فالسنوات المقبلة تنتظر مستقبل مختلف لمصر على كافة المحاور والاتجاهات".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الرئيس السيسي يسعى خلال السنوات المقبلة فى تحقيق الراحة والرخاء للشعب، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للسيسي يتمثل فى رفع مستوى المعيشة للمصريين، وتحقيق مستوى أعلى من التنمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة أيضا ستشهد تحقيق المزيد من الأمان والاستقرار، بالقضاء على الإرهاب في سيناء بشكل نهائي، والبدء في خطة تنميتها خلال أربع سنوات حتى الوصول إلى سيناء 2022.

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