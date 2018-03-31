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محافظات

«صحة الدقهلية» تستعد لشم النسيم بفرق الانتشار السريع

السبت 31/مارس/2018 - 02:42 م
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استعداد المديرية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل نطاق المحافظة، لأعياد شم النسيم والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين وفرق الانتشار السريع.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقده "مكى" مع مديري الأقسام الحرجة بالمستشفيات بحضور الدكتور هاني جميعة مدير إسعاف الدقهلية والدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية للتأكيد على النقل الآمن للمريض ورفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات.

من جانبه أكد "مكي"، توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق محافظة الدقهلية، مشددا على انعقاد غرفة الأزمات بديوان المديرية على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة الأمر.

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