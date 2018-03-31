الأرصاد تحذر من عودة العاصفة الترابية.. فيديو

أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء فترة عدم استقرار الطقس بعد العاصفة الترابية التى حدثت، لتشهد البلاد طقس معتدل حتى منتصف الأسبوع القادم، مضيفا أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا ما بين درجة إلى درجتين على كافة أنحاء الجمهورية.



وشدد "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم، على ضرورة التزام المواطنين بالملابس الثقيلة فى الصباح الباكر وليلا، وذلك لانخفاض درجات الحرارة بهذا التوقيت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الصغرى من المتوقع بأن تصل إلى أقل من 16 درجة مئوية على القاهرة.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من إمكانية عودة العواصف الترابية مرة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه من صفات فصل الربيع الذي نعيشه خلال الفترة الحالية.