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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 03:50 م
صدى البلد
محمود زيدان
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم، السبت، موقع إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس، على مساحة 80 فدانًا، حيث رافقه كل من المهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ إنه يتم إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.

وأضاف أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، تقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حاليًا ردم وتسوية أرض المصنع والتي تنخفض بعمق متر و85 سنتيميترًا تحت مستوى سطح الطريق الدولى، والتى تحتاج إلى 300 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل، كما سيتم إنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر - مرحلة أولى - وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة.
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي مصنع الرمال و مزارع الدواجن بالبرلس.. صور

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