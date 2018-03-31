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رياضة

ريال مدريد لا ينوي بيع «إيسكو» في الصيف المقبل

السبت 31/مارس/2018 - 02:44 م
إيسكو
إيسكو
محمد رشاد
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد، حسمت موقفها من إيسكو ألاركون لاعب الفريق، في ظل تردد أنباء عن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة المعروفة بولائها للنادي الملكي بأن إدارة الريال ليس لديها أدنى نية للتخلي عن اللاعب في الميركاتو المقبل، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يتقدم صاحب الـ25 عاما بطلب للنادي يظهر فيه بوضوح رغبته في الرحيل عن "المرينجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو يملك مستقبله بين يديه، وبناء على الدور الذي سيلعبه مع الملكي في الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم الحالي، سيقرر إما البقاء أو الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو.

وغاب إيسكو عن قائمة فريقه لمواجهة لاس بالماس المقررة السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وعقب الأداء الرائع الذي قدمه في ودية منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين الثلاثاء الماضي ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا 2018، حيث سجل ثلاثية من نتيجة 6-1 التي فازت بها "لا روخا" على ملعب "واندا متروبوليتانو"، أجرى إيسكو تدريبات على هامش المران الجماعي بسبب معاناته من مشكلات عضلية.

ولم يدخل صانع ألعاب ريال مدريد ضمن قائمة الملكي لمواجهة لاس بالماس، ولم يتأكد بعد ما إذا كان سيكون ضمن التشكيلة التي سيدفع بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمباراة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

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