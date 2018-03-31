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8 عادات "ليلية" تسبب زيادة الوزن

السبت 31/مارس/2018 - 07:29 م
زيادة الوزن
زيادة الوزن
مريم صليب
يعاني الكثير منا خلال الفترة الأخيرة من السمنة والدهون الزائدة رغم تقليل كميات الأكل، ولكن قد يكون الخطأ الذي نرتكبه هو في سلوكياتنا وليس في الطعام الذي نتناوله.

وأشارت الأبحاث إلي أن البعض منا يقوم بسلوكيات شائعة خاطئة في اليوم قد تكون هي السبب الذي تسبب زيادة الوزن؛ كتناول الطعام في أوقات متأخرة من اليوم أو تناول كميات كبيرة من السكريات التي تتسبب في زيادة الدهون.

ونشر موقع "bright side” بعض العادات الخاطئة التي نقوم بها التي يجب أن نتجنبها:

1-تناول الطعام أثناء الليل 

يقوم البعض أثناء الليل بفعل خطأ كبير وهو تناول الطعام ليلا مما يساهم في كسب الدهون التي يصعب على الجسم خسارتها، فإنه حسب الساعة البيولوجية بالجسم فإن الدهون لا يتم حرقها بعد الساعة الثامنة مساءا.

2-العشاء الدسم

ينصح أطباء التغذية بتناول أطعمة قليلة الدهون في وجبة العشاء على الأقل حتى لا يصاب الإنسان بالحموضة أثناء الليل.

3-النوم مباشرة بعد تناول الطعام 

حسب العادات الغذائية السليمة عليك أن تنام بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل.

4-تناول الأطعمة الغنية بالبهارات 

تناولك للأطعمة التي تحتوي على بهارات كثيرة يفتح الشهية مما يزيد من حجم الوجبات التي تتناولها.

5-تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات 

فإنها تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن مما يزيد من نسبة خطورة الإصابة بأمراض السمنة.

6-تناول الحلوى قبل النوم 

تحتوي الحلوى على نسبة سكر عالية ما قد يعرضك للإصابة بمرض السكر وزيادة الوزن.

7-شرب القهوة والشاي بكثرة 

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤدي إلى زيادة التوتر الذي يدفعك إلى تناول المزيد من الطعام.

8-النوم متأخرا 

يحتاج الجسم إلى فترة للنوم حتى ترتاح الأجهزة في الجسم فإن النوم في الساعات المتأخرة قد يؤثر بشكل أو بآخر على بعض وظائف الجسم كبطء حركة الدهون.

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