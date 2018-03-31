هذه هى نتيجة وضع اللبان الدكر على بشرتك

كثيرا من الفتيات لا تعرف، ما هو لبان الدكر، وفوائده للبشرة.



استشاري التغذية والتجميل، ولاء ابو الحجاج، توضح انه منتج طبيعي يتم شراؤه من العطار، ويتم وضع كمية مناسبة منه فى كوب ماء ساخن، وتركه طوال اليوم، ثم استخدامه بقطنة، لتدليك البشرة.



اشارت "أبو الحجاج" ان لبان الدكر، له فوائد لن يتوقعها احد، حيث انه يعتبر "كولاجين" طبيعى للبشرة يقلل ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات التقدم فى العمر، ويساعد ذلك فى إزالة أثار الحبوب والندبات، ويترك بشرتك صافية، كما انه يرطب وينعم البشرة.