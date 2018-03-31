رئيس أركان الجيش الباكستاني: مشروعات مصر العملاقة تثبت قدرتها على صنع غد أفضل

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، الفريق أول زوبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وبرفقته الملحق العسكري الباكستاني في مصر، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.



يأتي اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية إلى مصر، ويهدف إلى التعرف عن قرب على مشروعات التطوير بقناة السويس ومستجدات مشروع التنمية بمنطقة القناة.



في كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وأشاد بعلاقات التعاون التاريخية المشتركة والتقارب الشديد بين مواطني البلدين، متمنيًا فتح أواصر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يمكن معه مواجهة التحديات وخلق أفاقًا جديدة للتنمية.



وشدد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأكثر والأكثر أمانًا بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى نجاح هيئة القناة في الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى انتهاج الهيئة سياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.



وأوضح الفريق مميش أن مشروع القناة الجديدة جاء ضرورة حتمية للحفاظ على صدارة القناة وإثبات جدارتها على مواكبة التغيرات المستمرة في صناعة النقل البحري، وأضاف أن الدولة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وخلق حياة جديدة بالمنطقة، بتنفيذ مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة وطرحه على الخريطة الاستثمارية العالمية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للمشروع، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجستية ضمن الموانئ الستة بمنطقة القناة.



من جانبه، عبر الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن سعادته البالغة لرؤية خطط التنمية المصرية تتحول إلى واقع ملموس من خلال مشروعات قومية عملاقة تبرهن للعالم أجمع إرادة وقدرة المصريين على مواجهة التحديات وصنع غد أفضل.



خلال الزيارة، استمع الضيوف إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة، يوضح أهميتها في خدمة حركة التجارة العالمية، وكيفية تكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة لتغيير مستقبل المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.



عقب ذلك، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

