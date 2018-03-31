ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 08:45 م
إنقاذ ترسة بحرية
إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر
همت الحسينى
نجحت حملة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، فى تحرير سلحفاة بحرية نادرة من أحد محال الأسماك قبل ذبحها اعتقادًا بقدرتها على زيادة القدرة الجنسية.

ورد بلاغ إلي غرفة عمليات وزارة البيئة عن عرض ترسة بحرية نادرة بأحد محلات الأسماك بالمنصورة وجاهزة للذبح حيث وجه محمد شهاب عبدالوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة لفرع الجهاز بالمنصورة باتخاذ اللازم وتوجهت حملة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية وإدارة المناطق الساحلية والشئون القانونية بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة إلى المحل المبلغ.

وتبين وجود سلحفاة بحرية من النوع logger head "السلحفاة كبيرة الرأس" بالمحل حيث قامت الحملة بأخذ السلحفاة وإعادتها لمياه البحر المتوسط من دمياط الجديدة مرة أخرى كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل وتحرير محضر بالواقعة.
إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور
إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور
إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور
إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفجر المفاجأة: السيسي فاز في انتخابات سرية للإخوان بنسبة 85%.. فيديو

مفاجأة تناول سمك السلمون لهذه الأسباب ؟

تخلص من مشاكل القولون بهذا المشروب

محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: أبوتريكة تعرض لدرس قاسٍ.. فيديو

أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو

بعد تسريب فاضح.. فيسبوك يحذف رسائل وتعليقات موظفيه

محمد عمر: واجهنا المصري تحت شعار «لا للخسارة».. فيديو

شاهد.. إصابة خفيفة لـ «وليد سلمان» في مران الأهلي

تعرف على «هدية» مرتضى منصور للاعبي فريق الزمالك..فيديو

محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو

شاهد.. لحظة إنزال العلم الأمريكي وطرد الدبلوماسيين من مقر القنصلية في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

فرح شعبان: بهيج حسين أحيا زمن الفن الجميل بالتصميمات.. فيديو
الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟