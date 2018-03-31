إنقاذ ترسة بحرية نادرة من محل أسماك بالمنصورة وإعادتها للبحر.. صور

نجحت حملة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، فى تحرير سلحفاة بحرية نادرة من أحد محال الأسماك قبل ذبحها اعتقادًا بقدرتها على زيادة القدرة الجنسية.





ورد بلاغ إلي غرفة عمليات وزارة البيئة عن عرض ترسة بحرية نادرة بأحد محلات الأسماك بالمنصورة وجاهزة للذبح حيث وجه محمد شهاب عبدالوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة لفرع الجهاز بالمنصورة باتخاذ اللازم وتوجهت حملة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية وإدارة المناطق الساحلية والشئون القانونية بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة إلى المحل المبلغ.



