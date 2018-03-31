أمين «الأعلى للآثار» يتفقد مشروعات التطوير والترميم بالإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم السبت، عددا من مشروعات التطوير والترميم الجارية بعدد من المناطق الأثرية والمتاحف بالإسكندرية والوقوف على سير العمل بهم.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن مجموعة من قيادات وزارة الآثار قد رافقت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من بينهم العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس عبد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور أيمن سعيد معاون وزير الآثار لتطوير الخدمات في المواقع الأثرية ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.



وأوضحت الوزارة أن الجولة تضمنت زيارة المتحف اليوناني الروماني، والمعبد اليهودي، ومتحف الموزاييك، حيث تجرى أعمال تنفيذ مشروعات تطوير إنشائي وترميم وصيانة، كما أن معدلات تنفيذ المشروعات تسير بشكل يضمن الانتهاء منها في الوقت المحدد لهم.



وقال الدكتور شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية: "إن الجولة بدأت بزيارة المتحف اليوناني الروماني، مشيرا إلى أنه يجري استكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي ورفع المخلفات، وقد بدأ العمل به في شهر فبراير الماضي، وتم إنجاز فيما يقرب من 10% من أعمال المشروع والذي يهدف إلى إحياء المتحف كي يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي ويضم أهم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث ق.م والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطى العصر الفرعوني والفترة البطلمية والرومانية والتي تحكي نتاج تلاقي الفكر المصري والغربي.



وأضاف أن الجولة شملت تفقد أعمال المشروع بمعبد إلياهو هانبي بشارع النبي دانيال بمحطة الرمل، والمسجل أثر في عداد الآثار الإسلامية، حيث تم تنفيذ 35% من أعمال المشروع، والانتهاء من أعمال التوثيق الفوتوغرافي والمعماري للمعبد، وأخذ عينات من الأخشاب والدهانات والرخام الموجودة به لمعامل التحاليل، وعمل مكاشف للأساسات والأعمدة والتيجان الرخامية والتجاليد الخشبية، وإزالة المسطحات الخضراء المتهالكة بالموقع العام طبقا لأعمال التطوير المخططة ، كما يجري العمل على ترميم الواجهات والشبابيك والأبواب والأسقف الخشبية والأرضيات الرخامية والتجاليد الخشبية للحوائط والأرضيات.



وتابع أنه تم إنهاء الجولة بزيارة متحف الإسكندرية القومي، وزيارة الكنيسة المرقصية أهم كنيسة تاريخية بالإسكندرية ومقر الباباوية، حيث كان في استقبالهم وكيل البطريركية.