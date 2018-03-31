علاقة الفنانين بعائلاتهم.. أصالة تصالح شقيقتها ريم نصري .. و"أخت" هيفاء وهبي تتهمها بالتزوير.. وأنغام تهدد شقيقتها.. ومحمد سعد يحرر محضرا ضد إخوته

أصالة تتصالح مع شقيقتها ريم نصري بعد خلافات امتدت لسنوات

رولا شقيقة هيفاء وهبي توضح أسباب الغيرة



في خطوة اعتبرها البعض "عودة المياه لمجاريها " تصالحت الشقيقتان أصالة وريم نصري بعد صراع طويل امتد لسنوات طويلة بسبب اعتراض كل منهما على الأوضاع السياسية في سوريا.



"صدي البلد" رصد في هذا التقرير أبرز خلافات الفنانين مع أشقائهم وهن .. أصالة وأنغام وهيفاء وهبي.



شارك أنس نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" ظهر فيها شقيقتاه النجمتان أصالة نصري وريم نصري وهما تتناولان الطعام أمس الجمعة، مع الأسرة، بعد جلسة التصالح التي حدثت بينهما بعد خلاف وهجوم امتد لسنوات.



ويأتي ذلك بعد الخلاف الذي نشب بين أصالة نصري وشقيقتها ريم بسبب اعتراض كل منهما على الأوضاع السياسية في سوريا، وتطور ذلك فيما بعد من خلاف رأي إلى خلاف شخصي وأسرى بين الشقيقتين.



وكان آخر محطات الخلاف، هو هجوم عنيف من ريم نصري على شقيقتها أصالة بسبب دفاع الأخيرة عن المطرب المغربي سعد لمجرد لاتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية وسُجن بسببها في باريس مؤخرًا الأمر الذي ترتب عليه رد أعنف من "أصالة" التي اتهمت شقيقتها بأنها تبحث عن بقعة ضوء خلفها.



وتطور الأمر بين أصالة وريم، بعد أن وجهت الأخيرة تعليق للأولى قائلة: «اختك سابقًا السورية ريم مصطفى نصري»، لتتبرأ بذلك من شقيقتها.



فتحت أيضا رولا النار على شقيقتها هيفاء وهبي في حلقة أذيعت على الهواء مع الإعلامي مازن دياب، في برنامجه التليفزيوني "مع مازن"، والذي يبث عبر الشاشة الأردنية.



وقالت رولا، إن سبب الخلاف بينهما هو: "عندما نشرت هيفاء، صور عيد ميلادها وبينها صور لنا معا، ظن الناس أنني ابنتها، فغضبت وانزعجت مني، ولم نتواصل بعدها".



واتهمت رولا، شقيقتها بالتزوير، وذلك خلال إجابتها على سؤال الإعلامي اللبناني عن العمر الحقيقي لهيفاء، حيث قالت: "هيفاء تكبرني بـ 16 عاما، لديها أكثر من جواز سفر بعدة أعمار مختلفة".



كما هددت الفنانة أنغام شقيقتها غنوة عند دخولها مجال الغناء، بأنّها ستقوم بقص شعرها أمام الجميع علي حسب تصريحات " غنوة الصحفية.

ولكن غنوة لم تتراجع عن قرارها، ما أغضب الفنانة أنغام، وعلى الرغم مذ ذلك، دخلت غنوة مجال الغناء بالفعل، وأنغام لم تنفذ تهديدها.



كما حرر الفنان محمد سعد، محضر عدم تعرض، بتاريخ 23 مايو عام 2015، ضد 3 من أشقائه، بقسم شرطة الشيخ زايد، وذلك لاتهامهم بسبه وقذفه بعبارات مسيئة لشخصه.



وبدأت المشكلة بتلقي سعد، العديد من الرسائل النصية على هاتفه من إخوانه تضمنت عبارات مسيئة لشخصه بسبه وقذفه، ما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر عدم تعرض من قبلهم.