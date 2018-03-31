الحكومة توافق على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن الدراسة ستبدأ بها في سبتمبر المقبل.



وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ينص على ضوابط العمل، كما تم لاتفاق من حيث الخبرات وتساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتقليل السفر للخارج والمساهمة في وجود فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر.



وأشار إلى أنه تم مناقشة اللائحة التنفيذية لإضافة كلية التمريض بجامعة دمياط والتوسع في الجامعات الخاصة وإتاحة التعليم في المحافظات النائية، وأن تكون جامعة مطروح مستقلة والعمل على تنمية المحافظات، وأن القانون لا يشترط أن يكون فرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية فقط، لافتا الى أن مصر تعاني من عجز في كليات التمريض.