ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة توافق على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر

السبت 31/مارس/2018 - 03:55 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
محمود مطاوع
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن الدراسة ستبدأ بها في سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ينص على ضوابط العمل، كما تم لاتفاق من حيث الخبرات وتساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتقليل السفر للخارج والمساهمة في وجود فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر.

وأشار إلى أنه تم مناقشة اللائحة التنفيذية لإضافة كلية التمريض بجامعة دمياط والتوسع في الجامعات الخاصة وإتاحة التعليم في المحافظات النائية، وأن تكون جامعة مطروح مستقلة والعمل على تنمية المحافظات، وأن القانون لا يشترط أن يكون فرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية فقط، لافتا الى أن مصر تعاني من عجز في كليات التمريض.

ترشيحاتنا

إقبال كثيف للحصول على عضوية النادي الأهلي

وورلد سوكر: 4 مصريين ضمن أهم 500 لاعب في العالم

«أبو شقة» يدعو لانتخاب منصب السكرتير العام لـ «الوفد» بعد أول إجتماع له مع الهيئة العليا

وكيل حسام غالي يعلن عن تلقيه عرضا خليجيا مغريا.. ويكشف موعد اعتزاله

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

الأهلي يترقب ظهور عبدالله السعيد

رئيس أركان الجيش الباكستاني: مشروعات مصر العملاقة تثبت قدرتها على صنع غد أفضل

ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس بمشاركة محمد صلاح ..فيديو

رشاد عبده: 81% من موازنة الدولة الجديدة مخصصة لـ3 بنود فقط .. فيديو

الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد يكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

شاهد..«صلاح» يجاور «ميسي ورونالدو» في تشكيلة الأحلام

وزارة الإسكان تطرح أراضي بالمدن الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس.. صورة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

فيديو

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي لـ «رونالدو» و«فان بيرسي».. فيديو
أولى لقطات الطائرة الإسرائيلية المتحطمة في جنوب لبنان.. فيديو
محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز ثمين على كريستال بالاس.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟