محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز ثمين على كريستال بالاس.. فيديو

سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، هدفا قاتلا ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين وصعب خارج ملعبه على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح ليفربول في الشوط الثاني من المباراة في تحويل تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، الى فوز ثمين وصعب بهدفين مقابل هدف.



وشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول في خط الهجوم برفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول سجل منها اللاعب الصربي لوكا ميليفوجيفيتش هدف التقدم لكريستال بالاس.



وفي الدقيقة 30 سجل المهاجم السنغالي هدفا لليفربول بضربة رأس، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف نظيف.



وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدف التعادل لليفربول من هجمة بدأها صلاح ومرر الكرة الى جيمس ميلنر الذي لعبها عرضية ليقابلها ماني ويحولها داخل الشباك.



وفي الدقيقة 84 سجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز القاتل لليفربول، بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليسار ويهيئها صلاح لنفسه بقدمه اليسرى ثم يسدد الكرة بالقدم اليمنى داخل الشباك.



ويعد هذا الهدف هو رقم 29 لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليحلق منفردا في صدارة هدافي البطولة.



فوز ليفربول رفع رصيده الى 66 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني خلف مانشستر سيتي متصدر البطولة ويتفوق على مانشستر يونايتد الذي تراجع الى المركز الثالث.