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رياضة

محمد صلاح يحلق في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 5 أهداف عن هاري كين

السبت 31/مارس/2018 - 03:49 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، هدفا قاتلا ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين وصعب خارج ملعبه على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز القاتل لليفربول في الدقيقة 84 بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليسار ويهيئها صلاح لنفسه بقدمه اليسرى ثم يسدد الكرة بالقدم اليمنى داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف هو رقم 29 لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليحلق منفردا في صدارة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف كاملة عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 24 هدف، فيما يحتل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي المركز الثالث بـ 21 هدف.

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