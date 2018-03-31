منظمة المرأة العربية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة المرأة العربية الجرائم التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرة التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض ونتج عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.



وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة للمنظمة، فى بيان أصدرته اليوم، السبت، أن إسرائيل تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بحل القضية الفلسطينية العادلة وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.



وطالبت "التلاوي" المجتمع العربي والدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة ومعاقبة مثل هذه الجرائم التي تذهب بأرواح بريئة وإيقاف تلك الجرائم والتحرك السريع لصد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.