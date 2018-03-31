شاهد.. لحظة إنزال العلم الأمريكي وطرد الدبلوماسيين من مقر القنصلية في روسيا

غادر عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، اليوم السبت، مبنى القنصلية الأمريكية فى سانت بطرسبورج، وقام دبلوماسيون بإنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى القنصلية وذلك بعد إعلان روسيا طرد جماعي للدبلوماسيين الأمريكيين وإغلاق القنصلية.



وقامت الشرطة الروسية بتأمين مبنى القنصلية بعد خروجهم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.



وتطورت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض الدول الأوروبية، على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرجى سكيربال باستخدام غاز الأعصاب فى بريطانيا التى تتهم موسكو بمحاولة اغتيال الجاسوس، حيث أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الأمريكية في سانت بطرسبورج ومغادرة عدد من الدبلوماسيين.



وكانت السلطات الروسية أمرت أمس الجمعة، العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين بمغادرة أراضيها، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل من بينهم إيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وايرلندا وغيرها من الدول.