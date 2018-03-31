إقبال كثيف للحصول على عضوية النادي الأهلي

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، وعضوية كل من طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء المجلس اجتماعا اليوم لإجراء المقابلات الخاصة للمتقدمين للحصول على عضوية النادي، في ظل الطلب المتزايد للانضمام لأسرة الأهلي، وحضر جانبا من الاجتماع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة.



جاء الإقبال المتزايد للحصول عضوية النادي، عقب الإعلان عن العديد من المشروعات العملاقة خلال الفترة القادمة التي يأتي على رأسها إنشاء مدينة الأهلي الرياضية، فضلا عن مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.



وقال إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، إن هناك إقبالا كبيرا من جانب الكثيرين من أجل الانضمام لأسرة النادي الأهلي, خصوصا بعدما أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي عن إنشاء العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن هذا الإقبال الكثيف على عضوية النادي، يلقي بمسؤولية كبيرة على المجلس؛ من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وتلبية كافة مقترحاتهم، وفقا لما يتضمنه برنامج العائلة الذي أعلنه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

