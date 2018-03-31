ميليشيات الحوثي تفشل في استهداف بارجة حربية للتحالف العربي

ذكرت قناة "العربية الحدث" ان الصاروخين اللذين اطلقتهما ميليشيات الحوثى وسقطا على ميناء الحديدة، اسفر عن اندلاع حريق هائل في الميناء الحديدة غربي اليمن.



ونقلت مصادر فى الميناء أن الحوثيين كانوا يستهدفون بارجة حربية تابعة للتحالف العربي .



وأضافت المصادر، إن خللًا في إطلاق صاروخين بحريين أدى لاشتعال النار في موقع الإطلاق ومحيطه ، وتطور إلى حريق هائل في مركز الصيد البحري وزوارق الصيادين في الحديدة .



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدفاع الجوي السعودي من تمكنها من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على مدينة نجران السعودية.