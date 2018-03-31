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رياضة

الأهلي يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الإماراتي

السبت 31/مارس/2018 - 04:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، بمقر النادي بالجزيرة ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الإماراتي، الذي حرص على زيارة الأهلي؛ لتوجيه الشكر لمسئوليه بعد النجاح الكبير الذي شهدته احتفالات نادي الفجيرة باليوبيل الذهبي والمشاركة الفعالة للأهلي في الاحتفالية.

كان في استقبال اليماحي خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي؛ للترحيب بضيف الأهلي الكريم، خاصة بعد الاستقبال الحافل الذي شهدته بعثة الأهلي اثناء تواجدها في الإمارات.

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