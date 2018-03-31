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برلمان

«أبو شقة» يدعو لانتخاب منصب السكرتير العام لـ «الوفد» بعد أول إجتماع له مع الهيئة العليا

السبت 31/مارس/2018 - 04:03 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
قال أيمن عبد العال ، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب إن المستشار أبو شقة رئيس حزب الوفد من المقرر أن يدعو لعقد اجتماع مع الهيئة العليا فور أول اجتماع بعد تسلم مهامه كرئيس لحزب الوفد ، وذلك لدعوة أعضاء الهيئة العليا لترشيح أحدهم لمنصب السكرتير العام للحزب والذي أصبح فارغا بعد فوز أبو شقة برئاسة حزب الوفد.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه في حالة ترشيح من أعضاء هيئة المكتب التنفيذي، وفوزه بمنصب السكرتير العام للحزب، ستجرى بعد ذلك انتخابات على المقعد الشاغر في المكتب التنفيذي.

وأشار نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إلى أنه من المقرر أن يدعو الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الهيئة العليا للحزب، لعقد اجتماع لتقديم إستقالته من رئاسة الحزب، وتسليم المستشار بهاء أبو شقة، منصب رئيس حزب الوفد.

وفاز أبو شقة برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي، متفوقا على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.

وحصل المستشار بهاء أبو شقة - طبقا لنتائج فرز الصناديق- على 1380 صوتا مقابل 900 صوت للمهندس حسام الخولي بفارق 480 صوتا، فيما حصل الدكتور ياسر حسان على 193 صوتا، وحصل علاء شوالي على 24 صوتا وسيد طه على صوتين.

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