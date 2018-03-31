ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طالب أوليكس» لجلسة 7 أبريل

السبت 31/مارس/2018 - 04:00 م
طالب أوليكس
طالب أوليكس
عمرو المصري
قررت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة بجامعة بنها إثر إيهامه ببيع لاب توب عبر موقع «أوليكس» والاستيلاء منه على 25 ألف جنيه كانت بحوزته في الشيراتون، لجلسة 7 أبريل.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها في النزهة بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجني عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني برغبتهما في بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به في منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.

وتبين من التحقيقات أن الطالب المجني عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

ترشيحاتنا

تعرف على «عمل» ذكره القرآن في أكثر من «70 موضعًا» ولم يحص أجره

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تطهير البحيرات الشمالية

شاهد.. لحظة انفجار خط غاز بمنطقة جبل الجلالة في العين السخنة

الأهلي يترقب ظهور عبدالله السعيد

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

رشاد عبده: 81% من موازنة الدولة الجديدة مخصصة لـ3 بنود فقط .. فيديو

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

نائب رئيس بنك مصر تشرح إيجابيات قرار خفض نسب الفائدة 1%.. فيديو

شاهد.. طريقة تحفيز مرتضى منصور للاعبى الزمالك للفوز على الإسماعيلى

الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد يكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

شاهد.. سألنا الشباب: «هل الفلوس كل حاجة؟».. والإجابات فكاهية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس.. صورة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

فيديو

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي لـ «رونالدو» و«فان بيرسي».. فيديو
أولى لقطات الطائرة الإسرائيلية المتحطمة في جنوب لبنان.. فيديو
محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز ثمين على كريستال بالاس.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟