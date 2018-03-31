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رياضة

"اليماحي": نشكر الأهلي.. وزياتي اليوم لرد الجميل

السبت 31/مارس/2018 - 04:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة سعادته بزياته اليوم لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتوجيه الشكر لمسئوليه على تلبيتهم دعوة ناديه ومشاركته في احتفالاته باليوبيل الذهبي.

وقال إن شعوره لا يوصف اليوم بالتواجد داخل نادي القرن، وأنه يتمنى أن تتكرر الزيارات وأن يظل التعاون والتواصل قائما ومستمرا بين الأهلي والفجيرة؛ للاستفادة بإمكانيات وخبرات الأهلي الكبيرة على المستويين الرياضي والإداري والتي حتما سوف تصب في صالح نادي الفجيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة أن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي كانت من أهم الأسباب التي أدت لنجاح الاحتفالية وخروجها بهذا الشكل المشرف؛ ولهذا حرص على الحضور اليوم لتوجيه الشكر لمجلس إدارة الأهلي، ولرد الجميل بعد تلبية الأهلي للدعوة.

وأكد اليماحي أن رئيس نادي الفجيرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، أعطى تعليماته منذ اليوم الأول لوصول بعثة الأهلي للإمارات لتسهيل وتلبية كل رغبات البعثة؛ تقديرا لقيمة الأهلي، وأن ما حدث هو أقل شيء يرد به الفجيرة جميل نادي القرن.

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