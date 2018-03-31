محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي

سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، هدفا قاتلا ليقود فريقه ليفربول، لتحقيق فوز ثمين وصعب خارج ملعبه على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز القاتل لليفربول في الدقيقة الـ84، بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليسار ليهيئها صلاح لنفسه بقدمه اليسرى ثم يسدد الكرة بالقدم اليمنى داخل الشباك.



ويعد هذا الهدف هو رقم 29 لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليحلق منفردا في صدارة هدافي البطولة.



وعادل محمد صلاح رقم المهاجم الايفواري ديديه دروجبا في أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب أفريقي في موسم واحد، والذي كان قد حققه دروجبا مع فريق تشيلسي في موسم 2009-2010 ليتساوى الثنائي صلاح ودروجبا في صدارة القائمة.



وفي حال نجح صلاح في تسجيل هدف واحد فقط في المباريات الستة المتبقية لليفربول سيحطم رقم دروجبا وسينفرد بصدارة القائمة.