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حوادث

ضبط تشكيل عصابي سرق 135 ألف ريال ومصوغات ذهبية بكفر الشيخ

السبت 31/مارس/2018 - 04:14 م
المتهمين بعد ضبطهم
المتهمين بعد ضبطهم
محمود زيدان
نجحت مباحث مركز البرلس بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي مُكون من 4 أفراد، قاموا بسرقة مبلغ مالي كبير ومشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين المقيمين بالسعودية بقرية المرازقة، حيث تم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية.

وكان اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "ع.م.ع" 44 سنة، ومقيم بقرية المرازقة، التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ 135 ألف ريال سعودي ومصوغات ذهبية تزن 500 كيلو جرام من خزينة بمسكن شقيقه "محمد" المتواجد – حاليًا بالسعودية.

على الفور، قرّر مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وضم العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز البرلس، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون المباحث، لسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة، وذلك من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، وإعادة معاينة مكان الواقعة.

وكشفت التحريات عن قيام كل من بارتكاب الواقعة، وهم "م.ع.ع" 18 سنة، نجار مسلح، و"أ.م.م" 18 سنة، نجار مسلح، مقيمان بقرية المرازقة، دائرة البرلس، و"ر.س.ا" 19 سنة، صياد، ومقيم العمرية، و"ر.ع.م" 21 سنة، صياد البكرية، دائرة المركز، حيث تم ضبط المتهمين، بحوزة الأول سلاح ناري عبارة عن طبنجة معدلة، والثالث سلاح أبيض، "مطواة"، والرابع سلاح أبيض "سنجة".

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