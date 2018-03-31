"شعث": فشل مجلس الأمن فى استصدار قرار بشأن أوضاع فلسطين «كارثة»

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن فشل اجتماع مجلس الأمن الطارئة المنعقدة على خلفية أحداث يوم الأرض فى التوصل لقرار يعد "كارثة" إنسانية.



وأوضح "شعث"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن فشل مجلس الأمن فى استصدار قرار لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا بالأمس بين شهداء وجرحي إنما يعكس مدى تهرب الإدارة الأمريكية من القيام بواجبها الإنسانى، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية غير مؤهلة لأي دور سياسي فى المنطقة أو فى العالم، نظرًا لانحيازها المطلق للاحتلال الاسرائيلي الذي يعني انها شريك فى هذا الاحتلال وجرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني



ونوه "المحلل السياسي الفلسطيني"، إلى أنه ربما تكون هناك جلسة عالمية فى مساء اليوم أو غدا لمناقشة الأوضاع لإظهار المواقف الدولية وفضح جرائم الاحتلال من قبل الدول الأعضاء كل دولة على حده ولفضح السلوك الامريكى المنحاز لحكومة الاحتلال.



وأشار إلى أنه فى حال عجز المجلس الأمن عن استصدار قرار بإدانة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وفى حال عجزه فى توفير الحماية للشعب الأعزل انما يعنى أن هناك انهيارا للمنظومة الدولية وهى في حالة اختبار اخلاقي فى مدي جديتها وقدرتها على توفير الحماية للشعب.