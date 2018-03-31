محافظ الإسكندرية: الأزهر يعمل على تأصيل الأخلاق والقيم فى المجتمع

شارك الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، في افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ، في حضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، حيث يشارك الأزهر بجناح يضم قطاعات "مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الازهرية، مكتبة الأزهر، مركز الترجمة، بوابة الأزهر، جامعة الأزهر، بيت الزكاة والصدقات المصري، لجنة الفتوى والمنظمة العالمية لخرجي الأزهر".



قال وكيل الأزهر: إن المنطقة العربية وخاصة القدس الشريف تمر اليوم بظروف تحتاج منا جميعا أن نتكاتف ونعمل سويا من أجل أن نوقف العدوان الغاشم على أهلنا في القدس، حيث يتعرضون لأعمال همجية مستمرة آخرها ما حدث بالأمس، ومن الواجب علينا جميعا في هذا العرس الثقافي أن نسلط الضوء على هذه القضية، داعيا جميع المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي والعربي إلى الاهتمام بالتعريف بقضية القدس والاستجابة لنداء الأزهر "2018 عام القدس الشريف".



وطالب وكيل الأزهر الفلسطينيين بإنهاء حالة الانقسام الحالية التي تضر بالقضية وتجعل المحتل يستغل حالة التشرذم، مؤكدا أهمية تمسك الفلسطينيين بحقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتخلي عن المصالح الضيقة وتوحيد الصفوف وإلا سيحدث مزيدا من التقهقر والتراجع للقضية الفلسطينية، موجها رسالة للمجتمع الدولي بالكف عن المعالجات غير العملية للقضية الفلسطينية والبعد عن العبارات الجوفاء من الشجب والإدانة التي أصبحت لا قيمة لها في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على المقدسات والشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية على الأرض ضد الكيان المحتل، مؤكدا أن الأزهر الشريف وجه رسائل واضحة تعلن تضامن الأزهر مع الفلسطينيين بشكل واضح، وتطالب مجلس الأمن بموقف جاد يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



من جانبه أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال حفل افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بدور الأزهر الشريف ومكانته، معربا عن تقديره لفضيلة شيخ الأزهر وقامات وقيادات الأزهر ودورهم الفعال في بناء المجتمع، مؤكدا أن الازهر يقوم بدور كبير يصل للقلب بكل سهولة وبدون جدال ويتعمق داخل المجتمع ليؤسس الاخلاق والقيم.



وأعرب د. مصطفى الفقي في بداية كلمته عن سعادته بمشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، لافتا إلى أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الأولى في العالم، مرحبا بمشاركة د. عباس شومان وكيل الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر في حفل افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.



ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺯﻫر ﺍﻟﺸرﻳف ﻟﻠمرة الأولى ﺑﺠﻨﺎﺡٍ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ في معرض الاسكندرية الدولي للكتاب؛ بهدف مجابهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفاهيم السلام ﻭﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ وﺍﻟﺤوﺍﺭ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ.

