رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تطهير البحيرات الشمالية

قال محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع برتوكول بين الثروة السمكية وشركة الكراكات المصرية للمشاركة في تطهير البحيرات الشمالية وإزالة الحشائش.



وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن العمل سوف يتم هذا الأسبوع، لافتا إلى أن عملية التطهير مستمرة حتى الانتهاء من التطهير بالكامل، معلنا عن توقيع برتوكول آخر مع هيئة النقل النهري لتطهير الممرر الملاحي.