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أخبار العالم

موسكو: الكثير من الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق يحاولون العودة إلى بلادهم عبر تركيا وأوكرانيا

السبت 31/مارس/2018 - 04:14 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أ ش أ
أعلن مسئول ملف التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، ايليا روجاشيف، أن الكثير من الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق يحاولون العودة إلى بلادهم عبر تركيا وأوكرانيا.

وقال روجاشيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "إن الكيثر من المسلحين من سوريا والعراق يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا وصولا إلى أوكرانيا، لأن أوكرانيا دخلت نظام الإعفاءات من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي".

وأكد أنه ليس من السهل إلقاء القبض على الجميع وأن الحصول على جواز سفر أوكراني ليس صعبا وهذا يسهل الأمر أمام المقاتلين.

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