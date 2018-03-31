مدير «بوابة مصر للعالم»: نعمل على الترويج لكافة موارد مصر بأساليب تكنولوجية

قال د. حسام شلبى، مدير تطوير الأعمال بشركة بوابة مصر للعالم الرقمية إحدى شركات صندوق تحيا مصر، إنهم أعدوا مقترحًا يضم عدة محاور لتنمية لمسار العائلة المقدسة.





وأشار إلي أن البوابة هى المنصة القومية المتكاملة لمصر، وتعمل على الترويج لكافة الموارد المصرية بأساليب تكنولوجية غير تقليدية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات، وتهدف إلي إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة،تعمل على التكامل بين الآثار والسياحة والطيران والبيئة والثقافة والشباب والرياضة واستخدام أحدث الأساليب التسويقية في ذلك.





وأوضح أن مقترحهم يتضمن استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى والواقع المعزز لتصوير مسار العائلة المقدسة بمصر،وتقديم الدعم الاستشارى للكيانات الراغبة فى إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات الى السائحين،فى مناطق مزارات العائلة المقدسة وتسويقها أليكترونيا،وتسويق المنتجات اليدوية والحرفية للأهالى بمناطق مسار العائلة المقدسة عبر المنصة الاليكترونية للشركة، ومساعداتهم فى انشاء متاجر أليكترونية خاصة بهم.





وتابع: "كذلك تسويق مسار العائلة المقدسة سياحيا من خلال بيع برامج رحلة العائلة المقدسة للشركات السياحة المصرية، وعرض جميع المعلومات الموثقة عن المسار و إتاحة بيانات جميع الخدمات التى تتوفر بهذه المناطق، حيث إن رحلة العائلة المقدسة لمصر تتضمن حوالي 25 مسارا، وتمتد لمسافة ٢٠٠٠ كيلومتر من سيناء حتى الصعيد، والمرحلة الأولى للمسار تتضمن العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادى النطرون".





واستطرد: "والمرحلة الثانية للمسار تتضمن "أون" هليوبوليس وتضم المطرية وعين شمس، ثم المنطقة التى يوجد بها الآن باب زويلة وكنيسة العذراء بابليون"مصر القديمة"، حيث كنيسة أبى سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركب نيلى للمعادى حيث كنيسة العذراء، والمرحلة الثالثة للمسار منف ثم البهنسا ودير الجرنوس وكنسية مريم ثم إلى جبل الطير والأشمونين، واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق ثم إنتهت الرحلة فى جبل درنكة.





وأشار إلي أنهم يضعون ضمن مقترحهم:تشجيع من يرغب من الاهالى على اقامة المطاعم التى تقدم الاكلات المصرية طبقا لمعايير الصحة العامة،مع رفع كفائة الفنادق القريبة من المسار وتوفير الدعم التقنى لتدريب العمالة بالمشروعات السياحية بالمسار،وتشجيع الشركات و الكيانات الاقتصادية على توفير دعم مادى للبرامج سابقة الذكر.



