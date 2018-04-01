محمد داود: «التيسير ورفع الحرج» من أعظم مقاصد الإسلام.. فيديو

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إن الله وضع هذه الشريعة المباركة وهذا الدين الحنيف سمحة سهلة، حددها للناس حيث قال تعالى "يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ".



وأضاف الشيخ داود، خلال البرنامج الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، أن التيسير سمة أساسية من سمات هذا الدين الحنيف، ولقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يرشد أمته إلى الأخذ بالأيسر وكأن التيسير هديه، حيث قال المولى فى كتابه الكريم "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وقال صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا"، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الْآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".



وأشار إلى أن الشيخ محمد متولى الشعرواى قال إن المتدبر لأركان الإسلام الخمس التى بني عليها الإسلام والواردة فى الحديث النبوي "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" يرى أن ثلاثة من هذه الأركان مرتبطة بالاستطاعة ولا تتحقق ولا تطلب إذا ما انتفت استطاعه الإنسان الخاصة به، فالحج لمن استطاع إليه سبيلًا وكذلك الزكاة إذا بلغ المال النصاب ومر عليه حول هجرى كامل والصيام يؤجل أو يسقط عنه فدية إذا كان مرضا أو سفر والركنان الآخران وهما الشهادة تطلب ولو مرة فى العمر والصلاة هى المطلوبة على الدوام وتخفف فى حال السفر.



وأوضح أن الأخذ بالأيسر له فوائد وثمرات ويؤدي إلى حب العبادة وحب الإقبال عليها فعدم الأخذ بالأيسر يوقع الإنسان بالمشقة فعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه"، فلما كانت الوسطية من أبرز خصائص هذا الدين كان التيسير ورفع الحرج من أعظم مقاصده.