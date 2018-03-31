باحثة : استثمار رحلة العائلة المقدسة إلي مصر لخدمة السياحة الدينية

كشفت مريم عز شكري، باحثة وحاصلة علي ماجستير عن رحلة العائلة المقدسة إلي أرض مصر، وكيفية توظيفها لخدمة السياحة الدينية، و باحثة دكتوراة في التراث القبطي،أنه يمكن إستثمار رحلة العائلة المقدسة سياحيًا،وذلك بتشكيل لجنة تضم جميع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها.



وقالت فى تصريحات لموقع "صدى البلد" يمكن عمل تغطية واسعة بكل وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة،وذلك يتطلب مشاركة العديد من الهيئات لتغطية هذا الحدث المهم،خاصة الصحف والمجلات العامة والمتخصصة والمجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة والسياحة،ومكاتب مصر للسياحة بالخارج وهيئة التنشيط السياحى والمحليات ممثلة فى الإدارات السياحية بالمحافظات.



وشددت علي ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى القطاع السياحى بوجه خاص،فى الترويج والتسويق السياحى لرحلة العائلة المقدسة،وإطلاق العنان لشركات السياحة لتكون شريكة لوزارة السياحة في كل الإجراءات حتى يتم استيعاب أعداد أكبر فى الخارج،مع عمل دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للمرشدين السياحيين على وجه الخصوص،للتعريف بمسارات رحلة العائلة المقدسة ليكونوا على دراية بها وإدراجها فى البرامج السياحية.



وقالت أنه من الضروري نشر الوعى بين سكان مناطق المسار،للحفاظ على المنطقة ومساهمة منهم فى الترويج،عن طريق إقامة بازارات يكونون مسئولين عنها فى كل منطقة،وبذلك سيتم إيجاد فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى و انتشار الوعى بين أهالى المناطق،ولا بد من توزيع كٌتيب من شركات السياحة على الأفواج السياحية يُدرج فيه أماكن الرحلة وبعض الوثائق.



وطالبت بإستغلال الموروث السياحى الدينى،مثل الإحتفالات القبطية والموالد مثل جبل الطير ودير المحرق، بتجهيز عروض من الكورال وبانوراما متعددة اللغات،وإنشاء بزارات للهدايا التذكارية بدلا من الباعة الجائلين،وتخصيص مكان للألعاب لعدم حدوث فوضى فى المكان،ووضع لوحات إرشادية لإتساع المكان،مع تشكيل لجان تنظيم"الكشافة"لسهولة الحركة.



وتابعت:يمكن أيضا تمثيل الحدث المتعلق بكل مسار للأطفال فى صورة بانوراما حية،أو اسكتشات فى صورة مسرح عرائس أو ماريونيت،وإخراج أفلام كرتونية مترجمة لعدة لغات،لكى تعد مصدر للترويج للرحلة خارج مصر ويتم عرضها فى القنوات الأوروبية،وطبع صور العائلة المقدسة على الخامات والمواد المختلفة من خشب وزجاج،ومعدن وخزف وفخار وفضة ونسيج وذهب ومعادن مختلفة.



وأضافت:لا بد أيضا من التسويق الخارجي،بإقامة مؤتمرات دولية بالتعاون مع شركات السياحة والسفارات، ورجال الأعمال ومشاركة المصريين فى الخارج ليكونوا سفراء لوطنهم،وإخراج أفلام عن رحلة العائلة المقدسة تترجم ويتم عرضها على القنوات الأوروبية،مع تصميم موقع إلكترونى لرحلة العائلة المقدسة،يتم تحميل مقتطفات من الآثار لتعريف العالم بالأماكن التى سوف يزورها.