الاثنين .. "التقدم لذوي الإعاقة" تحتفل باليوم العالمي للتوحد بوزارة التضامن

تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم"، الإثنين المقبل، تحت رعاية وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، بمسرح وزارة التضامن داخل مقر الوزارة بالعجوزة، تحت شعار "تمكين الفتيات والنساء ذوات التوحد"، تماشيا مع ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2017 بشأن التصدي للتحديات الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة.



وأكدت مها هلالي، رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن الاحتفالية ستعرض أعراض التوحد وتشخيصه، والتدخلات المختلفة لعلاجه ويتقدمه أخصائيات واستشاريات جمعية التقدم، كما سيتم عرض فيديو للأستاذ دكتور عفاف حاتم الأنصاري، الباحثة في علوم التوحد، وسيتحدث عن الاختلافات بين المصابون بالتوحد من الجنسين، وسبب قلة رصد الإصابات في الفتيات.



وقال محمد الحناوي، المدير التنفيذي لجمعية التقدم، أن الاحتفالية سيحضرها بجانب الوزيرة غادة والي عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء في مجال الإعاقة والتوحد، وسيتخللها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وجمعية التقدم، لدعم ومساندة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن الاحتفالية هي الفعالية الثانية ضمن فعاليات حملة التقدم السنوية الـ14 "أبريل شهر تقبل التوحد" والتي انطلقت بتنظيم مهرجان التوحد الرياضي الـ14، وأن هذه الفعالية سيليها تنظيم الجمعية المؤتمر العلمي التوعوي الـ15 "معا من أجل التوحد" تحت عنوان "النمو مع التوحد"، يوم الخميس 5 أبريل، بالإسماعيلية الجديدة برعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتختتم الجمعية فعالياتها بتنظيم المعرض الإبداعي الفني للأطفال والشباب ذوي التوحد تحت عنوان "بصمات تشكيلية" في الفترة من الأحد 22 أبريل حتى الثلاثاء 24 أبريل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.