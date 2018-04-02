شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر

في أحد شوارع المعادي، يلفت نظرك أحد المطاعم المميزة، تأخذك قدميك لدخوله، تسمع موسيقى بصوت المغنية الجنوب أفريقية ميريام ماكيبا، علم و رموز أفريقية تزين الجدران، لتستقبلك "بيتاشا" بابتسامة هادئة لتأخذ مقعدك في المكان.



ومع انتشار المطاعم من المطابخ العالمية مثل الهندية والسورية اللبنانية، التي لاقت رواجا واستحسان المجتمع المصري، قرر زوجان قدما من جنوب أفريقيا، افتتاح"زولو" أول مطعم يقدم المطبخ والأكلات من جنوب أفريقيا في مصر، ، ليكون المطبخ الأول في مصر، منفردا ومتميزا بما يقدمه من أطباق.



"ألفونس " مصري مقيم في جنوب أفريقيا، قرر الزواج من فتاة هناك، ليبدأوا سويا رحلة جديدة بدأوها في مصر منذ عام 2008، وبعد افتتاح عدة مشاريع لم تلق نجاحا، وانطلاقا من مبدأ ان الشعب المصري محب للأكل ومتقبل للثقافات الأخرى، افتتحوا مطعما، تشرف عليه زوجته، تطبخ الأطباق بنفسها وتشرف على الوصفات والتحضيرات بنفسها.



أكد ألفونس أن المطبخ الأفريقي يعتمد بشكل أساسي على البروتين والبهارات والإضافة الحارة إلى الأطباق، مشيرا أن الشعب الجنوب أفريقي ذواق وله ذوق خاص في الطعام، ما جعل الأطباق الجنوب أفريقية تنجح وتلقى رواجا في المجتمع المصري.



وأضاف مدير المطعم أن لحم النعام هو أبرز الأطباق في المطبخ الجنوب الأفريقي، ويدخل في معظم الأكلات هناك، مشيرا أن المطعم أغلب رواده سائحين، فيقصده الأجانب باستمرار، فبجانب الطعام يقدم المطعم الكحوليات للأجانب .



"بيتاشا" الزوجة الأفريقية، بملامح سمراء وابتسامة هادئة، وكلمات عربية مبعثرة، تشرف على المطعم، تطبخ الأطباق بنفسها، لم تترد لحظة حين أخبرها " ألفونس" زوجها بنيته للسفر الى مصر والاستقرار بها، وقررت خوض المغامرة والتجربة في بلاد جديدة بثقافة مختلفة، وبمجرد هبوط الطائرة في مصر فوجئت بحرارة الجو والرطوبة العالية، وقلة المساحات الخضراء على أرض مصر.



"الشعب المصري طيب ومرحب بغيره من الشعوب"، أحبت بيتاشا المصريين، وقررت أن تذوقهم من مطعم وثقافة المطبخ الجنوب أفريقي، إلا أنها لم تحب اشهر أكلات المطبخ المصري، وهي الملوخية، مفضلة المحشي والكشري عليها .



وأشارت إلى أنها تستعين ببهارات خصيصا من جنوب افريقيا وتحضرها من هناك لتطبخ وصفاتها، مضيفة أن المطبخ الجنوب أفريقي يعتمد على النكهة الحارة بشكل رئيسي إلا أنها لم تود زيادة الحار في الأطعمه خوفا ألا يتقبلها الشعب المصري.



وأكدت أنه بالرغم من اعتماد المطبخ الجنوب أفريقي على البروتين كعنصر أساسي في الأطباق، إلا أنها راعت الأشخاص الخضاريين الذين يمتنعون عن تناول أي لحوم، وتقدم لهم أطعمة بخضراوات فقط، لكي ترضي جميع الأذواق.

