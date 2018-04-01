مساعٍ روسية لإنقاذ عملية السلام ..محللون: دعوة موسكو لقمة فلسطينية –إسرائيلية على أراضيها نهايتها الفشل.. وآخرون: لديها القدرة على إحداث اختراق فى قضية القرن

سياسي فلسطيني:

روسيا لديها القدرة على إحداث اختراق فى عملية السلام



الحرازين:

دعوة روسيا لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية ستبوء بالفشل



محلل سياسي:

روسيا تسعى لـ «دور» في القضية الفلسطينية





جددت روسيا التأكيد على استعدادها لترتيب قمة فلسطينية - إسرائيلية على أراضيها، مشددة على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، وتعد هذه الدعوة الرابعة بحسب ما أشار مراقبون ومحللون سياسيون بعد الدعوة الثالثة التى أطلقتها روسيا خلال زيارة الرئيس الفلسطينيى محمود عباس أبومازن لموسكو مؤخرًا.



فما مفاد هذه الدعوة .. وهل تلقى قبولا أم تبوء بالفشل كسابقاتها؟



قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني إن الدور الروسي واضح ومؤيد بشكل كامل للموقف العربي والفلسطيني فى تحقيق حقه بإقامة دولته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بعملية السلام وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.



أوضح"شعث"ـ فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن روسيا أصبحت لديها القدرة على تولى القيادة الدولية بالتشارك مع العديد من الأطراف الدولية الكبرى بدلا من التفرد الأمريكي.



أوضح أن الدعوات التى أطلقتها روسيا تلقي نفس المصير بعدم التنفيذ، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ جهودا مضاعفة من الدول العربية والقيادة الفلسطينية بالتوجه للجامعة العربية وتنفيذ ماتم إقراره في الجمعية العامة بجلسة "الاتحاد من أجل السلام".



وجددت روسيا التأكيد على استعدادها لترتيب قمة فلسطينية - إسرائيلية على أراضيها، مشددة على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.





قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن دعوة روسيا لعقد قمة فلسطينية – إسرائيلية على خلفية الأحداث التى تمت فى إحياء ذكرى يوم الأرض لم تكن الأولى بل الرابعة منذ تحركها فى الملف الفلسطيني.



وأوضح "الحرازين"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن الدعوات السابقة لم تنفذ بسبب المماطلة من جانب إسرائيل على عكس فلسطين التى رحبت بها مادامت فى إطار الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنه كان الأجدر أن تواجه روسيا دولة الاحتلال التى تربطهما علاقات جيدة بالتحدث مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحداث اختراق فى عملية السلام.



وأضاف أن اللجنة الرباعية لم تقدم على تنفيذ أي خطوة من القرارات التى تم طرحها على الجانبين.



وفى سياق متصل ، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن تجديد روسيا دعوتها لعقد قمة فلسطينية - إسرائيلية على أراضيها، يأتى على خلفية التحركات التى قادتها خلال الفترات الماضية سواء من جانبها، أو من تجاه الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن موسكو كانت قد دعت لعقد قمة منذ سنوات طويلة.



وأوضح "فهمي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المساعي الروسية الحثيثة بدأت فى التحرك بعد القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، وانضمامها للجنة الرباعية ربما يدفع بدور أكبر وخصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة في غزة منذ أول أمس في إحياء يوم الأرض.



وأشار"فهمى" أن التحركات الفلسطينية لروسيا بدأت منذ فترات طويلة بزيارات متكررة لوفود من فتح بقيادة نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية بقيادة فتح، فضلًا عن زيارة عباس أبو مازن الأخيرة لموسكو، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار"المحلل السياسي"، أن روسيا تتحرك من أجل تحقيق مصالح لها بالضغط على أمريكا في ملفات بعينها، خصوصا بعد التوترات الجارية بينهما على خلفية أحداث الجاسوس الروسي وملف النووي وأزمة طرد الدبلوماسيين.

