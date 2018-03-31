رجاء الجداوي ضيف شرف مهرجان «كام» السينمائي في دورته الثامنة

أعلن مهرجان كام السينمائي الدولي أن ضيف شرف المهرجان الفنانة رجاء الجداوى، في استعداداته لانطلاق الدورة الثامنة خلال الفترة من 19 إلى 24 ابريل القادم، ورئيس مهرجان كام السينمائى الدولى المخرج علاء نصر وأمين عام المهرجان د. كمال الحسينى رئيس مؤسسة سيدة الارض بالقدس والمنسق العام للمهرجان المخرجة لمياء بن محمد ومديرة التنظيم إلهام الجلاصى.





أعلنت الفنانة رجاء الجداوى عن إعجابها الشديد والترحيب بالدعوة لمهرجان كام السنيمائى، قائلًا: أحب تونس الخضراء واهل تونس وايضًا القدس الحبيبة ويسعدنى تواجدى فى مهرجان يحمل اسم دولة فلسطين .





واكد المخرج علاء نصر مؤسس ورئيس المهرجان أن إدارة المهرجان قررت اختيار دولة فلسطين لتكون ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة و استضافة وتكريم نجوم السينما الهندية والبحرين والكويت ومصر، وذلك تقديرًا من المهرجان للسينما وتخصيص جائزه للقدس الحبيبة وشعب فلسطين.





وأشار نصر إلى أنه يتم استضافة وتكريم المخرج الكبير رام كيشور رئيس مهرجان دلهى السينمائى وعضو لجنة التحكيم لمهرجان كام السينمائى الدولى ، المخرج سعيد البيطار من فلسطين ، الاعلامية آلاء البناء من البحرين، الممثل والمخرج أحمد إبراج من الكويت ، مقدم البرامج على حسين من البحرين ، المنتجة والمخرجة إيناس يعقوب من البحريين ، نجم التلفزيون والمسرح مشارى البلام من الكويت وضيف الشرف الهام والفنان رشوان توفيق شاهين وغيرهم من الفنانين اكثر من 25 دولة ضيوف للمهرجان .





وايضًا تقدم إدارة المهرجان 3 جوائز لكل قسم عبارة عن تمثال "أوسكار"، وذلك للفائزين الأول والثاني والثالث، وكذلك جائزة القدس الخاصة لأفضل فيلم، يتم التصويت عليه من قبل لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة من المعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون.





ويذكر أن مهرجان "كام" السينمائي، استحدث مسابقتين جديدتين، هما: مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة الأفلام الدولية.





مهرجان "كام" لاستقطاب الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة المنتجة بين عامي 2017 و2018، من الدول العربية والأوروبية.



