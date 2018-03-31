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أخبار البلد

«صدى البلد» ينشر تفاصيل بروتوكول تطهير البحيرات الشمالية بين الري والثروة السمكية

السبت 31/مارس/2018 - 05:30 م
وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي
محمود مطاوع
وقعت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الشركة القابضة للري والصرف، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك بشأن التنسيق والتعاون في مجال تنمية بحيرتي إدكو ومريوط، والقيام بتنفيذ كافة أعمال التطهيرات والتكريك لتأهيلهما والاستفادة منهما في زيادة إنتاجية الثروة السمكية.

ينص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف بتنفيذ كافة أعمال التطهيرات والتطوير والتعميق وغيرها من الأعمال الرامية لتأهيل بحيرتي ادكو ومريوط، وذلك من خلال الاستعانة بكافة المعدات والآلات والعمالة والخربات المتراكمة في مجال التطهير والتكريك وتنمية البحيرات.

كما نص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية بتنفيذ كافة الأعمال الفنية والهندسية التي تسند إليها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقا للاشتراطات الفنية والضوابط المالية المقررة، فضلًا عن تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمعدات والآلات المستخدمة في منظومة التطهير والتجريف والتكريك الخاصة والمملوكة للطرف الأول.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين من ذوي الخبرة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالبروتوكول ومتابعة سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل البروتوكول إلى واقع عملي وتذليل أية عقبات في هذا الصدد.

وقد تم التوقيع بين المهندس مختار المرسى مرجان رئيس الشركة القابضة للري والصرف، والمهندس خالد عبد العزيز الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

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