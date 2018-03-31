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أخبار البلد

الحكومة تستعرض الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة قبل اجتماع الخرطوم

السبت 31/مارس/2018 - 05:32 م
رئيس الوزراء المهندس
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
محمود مطاوع
اجتمعت اليوم اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، الخارجية، الري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.‬

‪وتناول الاجتماع الموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك في ضوء قرب انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الخرطوم يومي 4 و5 أبريل القادم، والذي يحضره وزراء الخارجية، والري والموارد المائية، ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

‪كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وكذلك ما يتعلق بخطة الدولة لتطهير الترع والمصارف.

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