زمالك 99 يفوز على النصر ببطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 1999 فوزا كبيرا على نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 ببطولة الجمهورية للناشئين .



وسجل أهداف الفريق الذي يقوده المدير الفني محمد مصطفى كل من هاني رشدي ثلاثة أهداف "هاتريك" وحسين فيصل هدف.