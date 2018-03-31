هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو
السبت 31/مارس/2018 - 05:33 م
هوفنهايم و كولن
حقق فريق هوفنهايم فوزا ساحقا علي منافسه كولن بسداسية أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب راين نيكار أرينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الالماني .
وجاءت اهداف هوفنهايم فى الدقيقة 22-47-56-61-65-72 عن طريق سيرج جنابري "هدفين" ، و مارك أليكسندر أوث "هدفين" ، لوكاس روب ، ستيفين زوبير هدف لكل منهما .
وبهذه النتيجه يرتفع فريق هوفنهايم فى المركز السابع برصيد 42 نقطة ، بينما تجمد فريق كولن فى المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة .