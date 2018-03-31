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رياضة

هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 05:33 م
هوفنهايم و كولن
هوفنهايم و كولن
حسن العمدة
حقق فريق هوفنهايم فوزا ساحقا علي منافسه كولن بسداسية أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب راين نيكار أرينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الالماني .

وجاءت اهداف هوفنهايم فى الدقيقة 22-47-56-61-65-72 عن طريق سيرج جنابري "هدفين" ، و مارك أليكسندر أوث "هدفين" ، لوكاس روب ، ستيفين زوبير هدف لكل منهما .

وبهذه النتيجه يرتفع فريق هوفنهايم فى المركز السابع برصيد 42 نقطة ، بينما تجمد فريق كولن فى المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة .

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