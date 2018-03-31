الحشد الشعبي يعتقل عنصرين لـ"داعش" من المسؤولين عن حادث السعدونية بكركوك

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم السبت، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي من المسؤولين عن حادثة السعدونية بمحافظة كركوك.



وذكر الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "قوات الحشد اللواء 11 نفذت كمينا محكما تمكنت خلاله من القبض على أبرز عنصرين لـ (داعش) في منطقة الرياض، جنوب غرب كركوك، أثناء محاولتهما مغادرة الناحية نحو مركز المدينة".



وأضاف الحشد، أن قوات اللواء "نجحت في اعتقال العنصرين في طريق الرياض – كركوك"، موضحا أنهما من أخطر مجرمي التنظيم المسؤولين عن كمين السعدونية الذي راح ضحيته 27 منتسبا في الحشد الشعبي.



وكانت قوة خاصة من الحشد الشعبي قد تعرضت في وقت سابق، لكمين غادر من قبل مجموعة إرهابية في منطقة الحويجة متنكرة بالزي العسكري ما أدى إلى اشتباكات عنيفة، راح ضحيتها 27 عنصرا من القوة الخاصة المحاصرة.