ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحشد الشعبي يعتقل عنصرين لـ"داعش" من المسؤولين عن حادث السعدونية بكركوك

السبت 31/مارس/2018 - 05:36 م
الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي العراقي
ا ش ا
أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم السبت، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي من المسؤولين عن حادثة السعدونية بمحافظة كركوك.

وذكر الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "قوات الحشد اللواء 11 نفذت كمينا محكما تمكنت خلاله من القبض على أبرز عنصرين لـ (داعش) في منطقة الرياض، جنوب غرب كركوك، أثناء محاولتهما مغادرة الناحية نحو مركز المدينة".

وأضاف الحشد، أن قوات اللواء "نجحت في اعتقال العنصرين في طريق الرياض – كركوك"، موضحا أنهما من أخطر مجرمي التنظيم المسؤولين عن كمين السعدونية الذي راح ضحيته 27 منتسبا في الحشد الشعبي.

وكانت قوة خاصة من الحشد الشعبي قد تعرضت في وقت سابق، لكمين غادر من قبل مجموعة إرهابية في منطقة الحويجة متنكرة بالزي العسكري ما أدى إلى اشتباكات عنيفة، راح ضحيتها 27 عنصرا من القوة الخاصة المحاصرة.

ترشيحاتنا

الأهلي يترقب ظهور عبدالله السعيد

محمد صلاح يحلق في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 5 أهداف عن هاري كين

أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

شاهد.. لحظة إنزال العلم الأمريكي وطرد الدبلوماسيين من مقر القنصلية في روسيا

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

صحيفة فرنسية: أمير قطر اختار مدرب باريس سان جيرمان الجديد

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تعرف على «هدية» مرتضى منصور للاعبي فريق الزمالك..فيديو

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

ننشر حيثيات تأييد إعدام أعضاء الجماعة الإرهابية في قتل نجل قاضى المنصورة

الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد يكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

فيديو

بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو
هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو
جيجي عوض: «سموكي أيز» تتراجع بشكل كبير في موضة ميك آب 2018.. فيديو
محمد صلاح يسجل أهدافا أكثر من 4 فرق إنجليزية.. فيديو
شاهد.. كيف تتناول «الاسباجيتي» دون إحداث فوضى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟