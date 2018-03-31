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أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة الألبانية ومتظاهرين بسبب إنشاء طريق جديد برسوم مرور

السبت 31/مارس/2018 - 05:34 م
الشرطة الألبانية
الشرطة الألبانية
ا ش ا
أعلنت السلطات الألبانية، وقوع اشتباكات اليوم /السبت/ بين قوات الشرطة ومتظاهرين؛ بسبب إنشاء أول طريق برسوم مرور في البلاد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تصريحات لوزير الداخلية الألباني فاتمير شفاج الذي أكد خلالها أن تلك الاشتباكات أدت إلى إصابة 13 شرطيًا.

وأضافت الشبكة أن مظاهرة مسالمة تتكون من مئات المتظاهرين احتجاجًا على إنشاء طريق برسوم مرور في شمال ألبانيا تحولت إلى احتجاجات عنيفة، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وتحطيم الصناديق التي تحصل بها رسوم المرور بالطريق.

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