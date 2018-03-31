لاتسيو يدك حصون بينيفينتو بـ «نص» دستة أهداف في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق لاتسيو نظيره بينفينتو بستة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى اقيمت اليوم السبت على ستاد الأوليمبيكو الشهير , فى إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى الإيطالى " السرى آ " .





سجّل أهداف أصحاب الأرض شيرو ايموبيلي "هدفين" وفيليبي كايسيدو وستيفان دى فرى ولوكاس لييفا ولويس ألبيرتو من ضربة جزاء فى الدقائق 19 , 60 , 66 , 68 , 83 , 91 , فيما أحرز هدفى الخصم دانيلو كاتالدي وجييرمى بالدقيقتين 23 , 51 من عمر اللقاء .





وكانت المباراة شهدت حالة طرد من نصيب كريستيان بوجيوني لاعب بينفينتو فى الدقيقة السابعة , وهو ما تسبب فى الهزيمة الثقيلة كون الفريق استكمل احداث اللقاء بعشرة لاعبين فقط .





بهذه النتيجة , رفع لاتسيو رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الخامس , فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 10 مواصلًا تذيله لجدول الترتيب.



