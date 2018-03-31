لاتسيو يدك حصون بينيفينتو بـ «نص» دستة أهداف في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق لاتسيو نظيره بينفينتو بستة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى اقيمت اليوم السبت على ستاد الأوليمبيكو الشهير , فى إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى الإيطالى " السرى آ " .
سجّل أهداف أصحاب الأرض شيرو ايموبيلي "هدفين" وفيليبي كايسيدو وستيفان دى فرى ولوكاس لييفا ولويس ألبيرتو من ضربة جزاء فى الدقائق 19 , 60 , 66 , 68 , 83 , 91 , فيما أحرز هدفى الخصم دانيلو كاتالدي وجييرمى بالدقيقتين 23 , 51 من عمر اللقاء .
وكانت المباراة شهدت حالة طرد من نصيب كريستيان بوجيوني لاعب بينفينتو فى الدقيقة السابعة , وهو ما تسبب فى الهزيمة الثقيلة كون الفريق استكمل احداث اللقاء بعشرة لاعبين فقط .
بهذه النتيجة , رفع لاتسيو رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الخامس , فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 10 مواصلًا تذيله لجدول الترتيب.
كما حافظ إيموبيلى نجم لاتسيو على صدارة قامة الهدافين برصيد 26 هدفًا بفارق هدفين عن إيكاردى الذى واصل مطاردته وفى جعبته 24 هدفًا .